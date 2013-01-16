Лутковская просит прекратить давать деньги на тюремный спецназ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена, отметив, что в течение последних 5 лет в структуре Государственной пенитенциарной службы активно используются подразделения специального назначения, действующие за рамками законодательного регулирования.

«С целью обеспечения конституционных прав человека на жизнь, личную неприкосновенность и достойное обращение во время пребывания лиц в пенитенциарных учреждениях принять меры по прекращению функционирования подразделений спецназначения в структуре Государственной пенитенциарной службы Украины до окончательного решения вопроса о нормативно-правовых основаниях их деятельности», - отметила В.Лутковская в своем представлении.

По результатам системного мониторинга Уполномоченного по правам человека о состоянии соблюдения прав и законных интересов взятых под стражу лиц и осужденных, находящихся в условиях изоляции от общества, был поднят вопрос о существовании в структуре ГПтС подразделений специального назначения, которые длительное время функционируют без надлежащей нормативно-правовой базы, отметили в пресс-службе.

В настоящий момент государственная регистрация приказа Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний от 10.10.2005 № 167, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16.02.2006 под № 138/12012 «Об утверждении Положения о подразделении специального назначения», которым определен порядок использования указанных подразделений в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, на основании заключения Министерства юстиции Украины от 24.12.2007 № 15/88 отменена (приказ Министерства юстиции Украины № 1302/5 от 26.12.2007). Названный приказ 14.01.2008 исключен из Государственного реестра нормативно-правовых актов подчеркнули в пресс-службе омбудсмена.

Ввиду изложенного, руководствуясь ст. 101 Конституции Украины, п. 3 ст. 3, ст. 15, 22 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» и было направлено соответствующее представление, прибавили в пресс-службе.