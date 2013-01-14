Прокурор обещает рассмотреть требования депутатов относительно Тимошенко - Аваков

Об этом написал народный депутат Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что сегодня вместе с народными депутатами Николаем Катеринчуком и Дмитрием Шлемко встречался с Г.Тюриным.

Народные депутаты прокурору области для рассмотрения выдвинули ряд требований об условиях содержания Ю.Тимошенко в больнице, в частности: прекратить наблюдение в медицинской палате и коридорах с помощью видеокамер; прекратить практику наблюдения и дежурства в палате со стороны мужского персонала; срочно реализовать право, согласно ст. 110 нового УПК Украины, на право свободного пользования телефонной связью, которое сейчас нарушено.

А.Аваков заметил, что прокурор области пообещал рассмотреть требования депутатов в пределах своей компетенции как можно быстрее и дать на них официальный ответ.

Вместе с тем народные депутаты Андрей Шевченко, Сергей Пашинский, Андрей Павловский и Александр Бригинец проводят аналогичные встречи в Качановский колонии и больнице с соответствующими требованиями.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд, а также не намерена возвращаться в палату, пока там будут видеокамеры, и не позволит проводить личный осмотр и обыски в ее вещах.

Ю.Тимошенко отказывается возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.

9 января прокурор Харьковской области Г.Тюрин заявил о незаконности и противоправности акции неповиновения Ю.Тимошенко.