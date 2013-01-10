Наливайченко: Настоящую биографию нового главы СБУ не знает никто в ВР

Его кандидатуру не согласовали в парламентских комитетах.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал экс-глава СБУ, "ударовец" Валентин Наливайченко.

"Президент должен назначать на должности только по согласованию в профильных парламентских комитетах. Я сейчас в них не вхожу, но понимаю, насколько важно обсуждать кандидатуры. Следует понять соответствие любого кандидата путем парламентского контроля и общественного, соответствует ли он этим критериям. Первое - профессионализм. Второе - ограждать от угрозы терроризма и произвола и коррупции в правоохранительных органах. То есть способность выполнять функции, предусмотренные законодательством. Что касается СБУ, это - обеспечивать безопасность Украины. Третье - чтобы страна и люди могли услышать, как будет реформироваться служба безопасности... ", - сказал он.

Наливайченко подчеркнул, что "поскольку это назначение не было согласовано с парламентом никоим образом", встает вопрос соответствия этим критериям новоназначенного председателя.

Экс-глава СБУ говорит, что ни он, ни члены профильных парламентских комитетов не имеют официальной биографии Якименко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Александр Якименко учился в России и служил в российских вооруженных силах.

"Все это должно быть выяснено в парламентских комитетах, не на уровне сплетен и слухов, а профессионально. Также декларация о доходах и расходах. Где она? Кто ее видел?.. ", - спрашивает Наливайченко.

Наливайченко также сообщил, что лично не знаком с Якименко: во время его пребывания на посту тот не работал в руководящих органах службы безопасности.