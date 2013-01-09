Прокурор: Акция гражданского неповиновения Тимошенко является капризом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин.

“Я считаю, что акция неповиновения Юлии Владимировны Тимошенко, объявленная 8 января 2013 года, является незаконной и противоправной”, - сказал Г.Тюрин.

По его мнению, этой акцией Ю.Тимошенко хочет сформировать ошибочное общественное мнение о том, что в отношении нее якобы предпринимаются какие-то противоправные действия.

Кроме того, считает Г.Тюрин, Ю.Тимошенко таким образом пытается затянуть судебное разбирательство дела ЕЭСУ и ослабить режим отбывания наказания.

“Вместе с тем, я глубоко убежден, что акт неповиновения является капризом Юлии Владимировны, который направлен на формирование ошибочного общественного мнения о том, что якобы имели место нарушения прав Юлии Владимировны. Второй момент - это всячески затянуть судебное заседание, судебный процесс, затянуть время пребывания Юлии Владимировны в больнице, а также сделать все возможное, чтобы был ослаблен режим отбывания наказания”, - сказал Г.Тюрин.

Прокурор подчеркнул, что “язык ультиматумов здесь не приемлем”.

По словам Г.Тюрина, органы прокуратуры будут руководствоваться исключительно законодательством Украины. Он заверил, что органы прокуратуры, пенитенциарной службы, медики заинтересованы в том, чтобы Ю.Тимошенко выздоровела. “Для этого принимаются все предусмотренные законом меры”, - сказал Г.Тюрин.

В свою очередь, заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Андрей Лапинский отметил, что Ю.Тимошенко не выполняет законные требования администрации.

Он исключил возможность применения к Ю.Тимошенко физической силы.

По словам А.Лапинского, с ней будут проводиться воспитательные беседы с целью убедить, что акцией гражданского неповиновения она не сможет добиться поставленных целей.