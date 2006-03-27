Президент не поздравлял Черновецкого

Пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО заявляет, что глава государства не поздравлял кандидата на должность киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с победой на выборах.

“Я хочу опровергнуть информацию, что Президент якобы поздравил ЧЕРНОВЕЦКОГО с победой”, - в частности, заявила И.ГЕРАЩЕНКО УНИАН.

По ее словам, действительно, сегодня Президент Украины имел несколько телефонных разговоров с участниками гонок, в том числе и в местные органы власти, имел он разговор и с Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, во время которого Президент интересовался в первую очередь ситуацией с выборами в Киеве.

И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что во время своих разговоров с участниками гонок Президент интересовался ходом подсчета голосов, ситуацией на избирательных участках - “и не больше”.

“Невозможна никакая иная реакция Президента Украины до официального объявления результатов выборов. Это абсолютно очевидная позиция”, - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она еще раз подчеркнула: “Президент ЮЩЕНКО четко заявил сегодня, что мы ожидаем объявления официальных результатов – как по выборам в Верховную Раду, так по выборам в местные органы власти. После этого Президент в первую очередь поздравит победителей парламентской избирательной кампании, и конечно он поздравит победителей, которые пройдут в региональные органы власти. Но только после подведения итогов выборов и объявления официальных результатов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время пресс-конференции Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ поступил звонок на мобильный телефон. Извинившись перед присутствующими и сообщив, что ему звонит Президент, кандидат выразил собеседнику благодарность. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: “Я ждал его звонка, потому что люблю его, и никаких у меня проблем с этим нет. Благодарен, что он решил это сделать”. После беседы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что “Президент Украины хочет поздравить меня, и с радостью приму это первое официальное лицо, которое приветствует меня с победой”.