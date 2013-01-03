На Старый Новый год Лавров приедет в Киев говорить о Таможенном союзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабинета министров сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

”13-14 января в Украину прибывает министр иностранных дел (Российской Федерации - УНИАН). Эти первые месяцы мы активизируем диалог с РФ относительно форматов сотрудничества Украины с ТС не будучи членом Союза”, - сказал Л.Кожара. При этом он не детализировал какие дополнительные вопросы будут выноситься на обсуждения во время визита С.Лаврова в Украину. ”Это (повестка дня визита - УНИАН) согласовывается”, - сказал Л.Кожара

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции. По мнению главы правительства, в сотрудничестве и с ТС, и с Евросоюзом Украина считает приоритетом свои экономические интересы. Премьер также подчеркивал, что какие-либо соглашения с ТС будут подписываться только после того, как будут найдены согласованные решения о сотрудничестве с этой организацией.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина ”постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного Союза”.