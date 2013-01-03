Главное за день: обзор топ-новостей

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Выброс метана на шахте в Донецкой области: ищут троих горняков

На аварийном участке в момент происшествия работали четыре человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело еще одного было найдено спасателями. Президент компании СКМ, в которую входит ДТЭК, Ринат Ахметов заверил, что бросил лучшие силы на поиск оставшихся под завалами шахтеров.

Путин дал Депардье российское гражданство

Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства французскому актеру.

Обама дал добро на закон о предотвращении «фискального обрыва»

Утвержденный президентом документ защищает большинство американцев от повышения налогов.

На Старый Новый год Лавров приедет в Киев говорить о Таможенном союзе

Вопросы сотрудничества Украины с Таможенным союзом будут обсуждаться во время визита в Украину министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 13-14 января 2013 года.

В МИД Украины обиделись на российского коллегу за «быть немножко беременным»

В украинском МИД считают оскорбительным комментарий российского дипломата об отношениях Киева с Таможенным союзом.

Тюремщики разрешили передать Тимошенко дозиметр

Руководство Качановской колонии разрешило передать Тимошенко в больничную палату радиационный дозиметр. При этом защитник экс-министра Сергей Власенко заявил, что готов передать дозиметр своей подзащитной только лично из рук в руки.

Источник: Директор стадиона «Металлист» подал заявление об отставке

По словам собеседника агентства, после телефонного разговора с местными властями Вячеслав Шевченко внезапно подал заявление «по собственному желанию». Комментируя событие, местные футбольные эксперты не исключают, что смена директора стадиона «Металлист» - признак начала изгнания успешных топ-менеджеров.

Янукович: результаты 2012 года оказались намного хуже, чем прогнозировались

Президент отметил, что предыдущий состав Кабинета министров не полностью выполнил поставленные задачи по выполнению реформ и обеспечению роста экономики.

Прокуратура: внедорожник свободовца сгорел из-за неисправной проводки

Предварительной причиной возгорания автомобиля Infinity в облпрокуратуре назвали неисправность электропроводки легковушки. В милиции также решили, что внедорожник свободовца загорелся сам.

МИД назвал «политически окрашенными» оценки миссии ОБСЕ по выборам

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что ценит внимание международных наблюдателей за выборами народных депутатов 28 октября, но констатирует политическую окрашенность некоторых оценок БДИПЧ ОБСЕ.