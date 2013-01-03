Власенко хочет передать дозиметр только лично в руки Тимошенко

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя разрешение руководства Качановской исправительной колонии передать Ю.Тимошенко радиационный дозиметр.

С.Власенко отметил, что защита соглашается на то, чтобы во время передачи измерительного прибора присутствовали работники пенитенциарной службы.

«Юлия Владимировна требовала, чтобы передача осуществлялась в присутствии сотрудников пенитенциарной службы, но, условно говоря, из рук в руки, потому что это такой прибор, в который за полдня пока передается передача можно вмонтировать все что угодно. И это тогда не будет иметь никакого смысла. От защитников лично ей, но в присутствии работников пенитенциарной службы - мы это готовы делать», - сказал С.Власенко.

Защитник сообщил, что дозиметр будет передан Ю.Тимошенко или в пятницу, 4 января, или во вторник, 8 января.

По мнению С.Власенко, пенитенциарная служба, разрешив вернуть Ю.Тимошенко дозиметр, фактически признала незаконность его изъятия во время обыска осенью 2012 года.

Защитник также скептически отнесся к сообщению пенитенциарной службы о том, что измерение уровня радиации проводилось «при участии самой пациентки»

«Когда кто-то приходит с непонятно каким прибором, походил, походил, вышел и сказал, что все в порядке – это не то, что нас устраивает. Это ненормально», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2012 г. в палате ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко, провели обыск и изъяли из ”тайника” два радиационных дозиметра.

Экс-премьер-министр Украины обратилась в администрацию Качановской исправительной колонии с заявлением, в котором требовала вернуть ей изъятые во время обыска в палате дозиметры.

Экс-премьер заявила, что конфискованные у нее дозиметры четыре раза показывали существенное превышение норм радиационного фона в больничной палате.

Сегодня, 3 января, на сайте пенитенциарной службы появилось сообщение о том, что руководство Качановской исправительной колонии (№54) разрешило передать Ю.Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзализницы» в Харькове, прибор (заводского изготовления) контроля радиационного фона.