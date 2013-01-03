Источник: Директор стадиона «Металлист» подал заявление об отставке

Об этом УНИАН сообщил источник в ФК «Металлист».

По словам собеседника агентства, после телефонного разговора с представителем местной власти 2 января В.Шевченко внезапно подал заявление «по собственному желанию».

Корреспонденту УНИАН сегодня не удалось связаться с В.Шевченко, телефоны в приемной директора не отвечают.

В то же время заместитель начальника Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Харьковской областной государственной администрации – начальник управления по делам физической культуры и спорта Сергей Христоев сообщил УНИАН, что управление «не имеет претензий к работе руководителя стадиона «Металлист», «официальных документов (заявления – УНИАН) от В.Шевченко не поступало» и встреч с ним накануне «никто не проводил».

При этом С.Христоев отметил, что «уволить директора ОСК «Металлист» можно только на основании решения сессии областного совета».

Комментируя событие, местные футбольные эксперты не исключают, что смена директора стадиона «Металлист» - признак начала изгнания успешных топ-менеджеров, которые занимались реконструкцией стадиона, созданием клуба, проведением Евро-2012. В случае с В.Шевченко причиной увольнения называют желание городской власти установить контроль над инфраструктурой ФК «Металлист».

Напомним, что ранее новый владелец ФК «Металлист» заявил о намерении сохранить нынешнее руководство клуба.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2012 года депутаты Харьковского горсовета обратились к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.

20 декабря президент ФК «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

24 декабря А.Ярославский сложил из себя полномочия президента ФК «Металлист» и заявил, что передал обязательства по его финансированию другому инвестору.

В этот же день сайт футбольного клуба сообщил о достижении договоренности с группой компаний «ГазУкраина», главным бенефициаром которой является С.Курченко, относительно приобретения ФК «Металлист» у А.Ярославского.

Позже С.Курченко заявил, что тренерский штаб и администраторы команды будут продолжать сотрудничество в соответствии с контрактами. С.Курченко также заявил о намерении в ближайшее время выкупить у местной власти стадион «Металлист».