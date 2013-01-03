Выброс метана на шахте в Донецкой области: ищут троих горняков

Судьба трех человек неизвестна после спонтанного выброса метана на шахте «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» в городе Кировское Донецкой области утром 3 января, сообщает пресс-служба предприятия.

В 5:20 в «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» произошел спонтанный выброс метана без вспышки в районе конвейерного штрека 2-й западной лавы пласта l4 блока 5 (проходческий участок №6), передает «Остров».

На аварийном участке в момент происшествия работали четыре человека. Один из них при помощи самоспасателя смог самостоятельно выйти из зоны аварии. Судьба троих выясняется.

В момент происшествия под землей находились 300 человек. Введен в действие план ликвидации аварии. Люди из близлежащих выработок выведены в безопасную зону.

На месте происшествия работают четыре взвода Государственной военизированной горноспасательной службы. Ведутся поисково-спасательные работы. Действует штаб по ликвидации аварии.

В настоящее время шахта функционирует в обычном режиме.