Путин дал Депардье российское гражданство

10:25, 03 января 2013
Общество
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Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Жерару Депардье.

Жерар Депардье

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ французскому актеру Жерару Депардье, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, Депардье покинул Францию в знак протеста против налога для богачей, и поселился в Бельгии.

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