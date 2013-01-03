Путин дал Депардье российское гражданство
10:25, 03 января 2013Общество
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Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Жерару Депардье.
Жерар Депардье тепер имеет российский паспорт
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ французскому актеру Жерару Депардье, сообщает РИА Новости.
Как сообщал УНИАН, Депардье покинул Францию в знак протеста против налога для богачей, и поселился в Бельгии.
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