Путин дал Депардье российское гражданство

Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Жерару Депардье.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ французскому актеру Жерару Депардье, сообщает РИА Новости. Как сообщал УНИАН, Депардье покинул Францию в знак протеста против налога для богачей, и поселился в Бельгии.

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