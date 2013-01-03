Обама дал добро на закон о предотвращении «фискального обрыва»

В соответствии с законопроектом, который был утвержден обеими палатами Конгресса 1 января, с ростом налогов столкнутся американцы с индивидуальным доходом более 400 тысяч или с семейным доходом свыше 450 тысяч долларов в год. Также предусмотрено повышение налога на недвижимость стоимостью от 10 миллионов долларов. Эти меры призваны увеличить доходы бюджета на 600 миллиардов в течение десяти лет, сообщает Lenta.ru по информации агентства Associated Press.

Документ откладывает автоматический секвестр бюджета - суммарное сокращение расходов американской казны на 1,2 триллиона долларов в 2013-2021 годах. Предполагается, что будут увеличены расходы на пособия безработным, а расходы на медицинскую помощь пожилым гражданам в рамках программы "Медикэр" не будут сокращаться.

Соглашение о предотвращении "фискального обрыва" было достигнуто накануне Нового года вице-президентом Джо Байденом и руководством Республиканской партии в Сенате. В Палате представителей утверждение документа сопровождалось продолжительной дискуссией между демократами и республиканцами: последние требовали принять поправки о дополнительном сокращении госрасходов на 330 миллиардов долларов, однако после переговоров с однопартийцами-сенаторами отказались от этого требования.