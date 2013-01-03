В МИД Украины обиделись на российского коллегу за «быть немножко беременным»

В МИД Украины считают оскорбительным комментарий директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Александра Горбаня о взаимоотношениях Киева с Таможенным союзом.

Об этом говорится в комментарии директора департамента информационной политики МИД Украины Олега Волошина, размещенном на странице МИД Украины в сети Фейсбук.

”Украинский МИД не может оставить без внимания крайне недипломатичное и оскорбительное для Украины интервью господина Горбаня”, - отмечает О.Волошин.

Он подчеркнул, что Украина в переговорах с Таможенным союзом, как и в переговорах с Европейским Союзом или любой другой международной организацией, заботится исключительно о своих национальных интересах.

”Поэтому нам абсолютно непонятен несколько истерический тон господина Горбаня, который он допустил в своем комментарии об отношениях Украины с ТС”, - сказал О.Волошин.

Согласно его словам, Украина рассчитывает, что в дальнейшем высокопрофессиональный российский МИД будет комментировать такую деликатную тему более сдержанно и с уважением к своим партнерам.

Как сообщалось, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ А.Горбань заявил, что Россия не будет снижать для Украины цену на газ.

”Что касается требований продавать Украине газ по таким же ценам, как и Беларуси, то они невыполнимы. Россия на это не пойдет. С чего бы это?”, - сказал он, отметив, что Россия и Беларусь - члены Таможенного союза и движутся в Единый экономический союз. По его словам, российская сторона предложила Украине вступить в Таможенный союз и получать газ по тем же ценам, что и Беларусь.

”Но Украина хочет одновременно сохранить два вектора: и вступить в Евросоюз, где на нее особо и не ожидают, и принять участие в Таможенном союзе, но только по тем параметрам, которые ей выгодные. Но так не бывает. Нельзя быть немножко беременным”, - сказал А.Горбань.