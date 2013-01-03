Тюремщики разрешили передать Тимошенко дозиметр

Руководство Качановской исправительной колонии (№ 54) разрешило передать экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, прибор (заводского изготовления) контроля радиационного фона.

Как передает корреспондент УНИАН, на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы Украины отмечается, что разрешение на личное пользование дозиметром дано «во избежание спекулятивных заявлений со стороны самой Ю.Тимошенко, ее защитников и отдельных публичных личностей».

В то же время в пенитенциарной службе отметили, что измерение уровня радиационного фона в помещениях ЦКБ «Укрзализныци» и на территории медучреждения проводится регулярно, и превышения нормативного уровня радиации не обнаруживалось.

«В течение 2012 года такие измерения проводились трижды. Последний раз проверка уровня радиации была проведена 20 декабря 2012 года, в том числе и во всех помещениях отделения, где в настоящее время находится осужденная Ю.Тимошенко Мощность поглощенной дозы излучения при упомянутых выше измерениях не превышала нормативных уровней. Учитывая настороженность Ю.Тимошенко и ее защитников, в ЦКБ проведены внеочередные измерения при участии самой пациентки», - говорится в сообщении ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2012 г. в палате ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко, провели обыск и изъяли два радиационных дозиметра.

Экс-премьер-министр Украины обратилась в администрацию Качановской исправительной колонии с заявлением, в которой требовала вернуть ей изъятые во время обыска в палате дозиметры.

Государственная пенитенциарная служба заявила, что во время проведения планового осмотра помещения и личных вещей обнаружила в палате Ю.Тимошенко тайник, замаскированный под обычную книжку (Уголовно-процессуальный кодекс Украины). В указанном тайнике, а также в прикроватной тумбочке она хранила запрещенные для обращения предметы (технические устройства).

В свою очередь экс-премьер заявила, что конфискованные у нее дозиметры четыре разы показывали существенное превышение норм радиационного фона в больничной палате.