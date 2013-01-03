МИД назвал «политически окрашенными» оценки миссии ОБСЕ по выборам
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что ценит внимание международных наблюдателей за выборами народных депутатов 28 октября, но констатирует политическую окрашенность некоторых оценок Наблюдательной миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины в связи с обнародованием окончательного отчета Наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.
”В Украине приняли к сведению обнародованный 3 января 2013 года окончательный отчет Наблюдательной миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года”, - говорится в заявлении.
В МИД ценят ”беспрецедентное внимание, которое было продемонстрировано международными наблюдателями, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, к избирательному процессу в Украине”.
”Свидетельством этого стало направление по приглашению украинской стороны рекордного количества в истории мониторинга за парламентскими выборами в Украине наблюдателей – около 4000 – от международных организаций и иностранных государств. При этом миссия БДИПЧ была сформирована из более чем 600 человек из около 40 стран мира. Рассматриваем это как признание международным сообществом важности и особой роли Украины в обеспечении дальнейшего демократического развития и стабильности в регионе”, - говорится в заявлении.
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По мнению внешнеполитического ведомства Украины, международные наблюдатели провели значительную работу по анализу процесса подготовки украинской стороны к выборам и обеспечения их проведения в соответствии с действующим украинским законодательством и признанными нормами и стандартами в этой сфере.
”В частности, в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ отмечается создание надлежащей законодательной базы для проведения демократических выборов в нашем государстве путем своевременного принятия избирательного законодательства, высоко оценивается функционирование Государственного реестра избирателей, отмечается активный характер предвыборной кампании. Высоко оценено и неуклонное соблюдение принципов многопартийности и состязательности в избирательном процессе. Это является безусловным достижением Украины, которая за относительно короткий в историческом плане период обеспечила свое утверждение как европейская демократическая страна”, - говорится в заявлении.
МИД также отмечает, что наблюдатели ”положительно оценили мирный и спокойный характер проведения голосования”.
”В то же время в отчете указывается на отдельные недостатки, выявленные международными миссиями в ходе мониторинга парламентских выборов в нашей стране. Мы понимаем, что избирательный процесс в Украине, как и в любом другом демократическом государстве, не лишен изъянов и нуждается в дальнейшем усовершенствовании. В этом контексте важными для нас являются конкретные рекомендации, которые содержатся в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ”, - подчеркивается в документе.
МИД обещает, что украинская сторона учтет рекомендации наблюдателей в своей работе по улучшению избирательного законодательства и приведению его в полное соответствие с высшими международными нормами и стандартами. ”В этом процессе мы готовы к продолжению конструктивного и плодотворного взаимодействия с ведущими международными экспертами, в том числе БДИПЧ ОБСЕ”, - отмечается в заявлении.
”В то же время вынуждены констатировать, что некоторые оценки, которые содержатся в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ относительно парламентских выборов в Украине, носят заметную политическую окраску. Рассчитываем, что такой авторитетный международный институт в сфере наблюдения за выборами, каковым является БДИПЧ ОБСЕ, неуклонно будет соблюдать собственные декларируемые беспристрастные и профессиональные подходы к процессу избирательного мониторинга.
Считаясь также с кардинальными разногласиями, которые наблюдались на протяжении последнего времени в оценках разных наблюдательных миссий избирательных процессов как в Украине, так и в других государствах мира, призываем БДИПЧ к более активной роли в продвижении единых стандартов избирательного мониторинга на пространстве ОБСЕ”, - отмечается в заявлении.