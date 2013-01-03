МИД назвал «политически окрашенными» оценки миссии ОБСЕ по выборам

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины в связи с обнародованием окончательного отчета Наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

”В Украине приняли к сведению обнародованный 3 января 2013 года окончательный отчет Наблюдательной миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года”, - говорится в заявлении.

В МИД ценят ”беспрецедентное внимание, которое было продемонстрировано международными наблюдателями, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, к избирательному процессу в Украине”.

”Свидетельством этого стало направление по приглашению украинской стороны рекордного количества в истории мониторинга за парламентскими выборами в Украине наблюдателей – около 4000 – от международных организаций и иностранных государств. При этом миссия БДИПЧ была сформирована из более чем 600 человек из около 40 стран мира. Рассматриваем это как признание международным сообществом важности и особой роли Украины в обеспечении дальнейшего демократического развития и стабильности в регионе”, - говорится в заявлении.

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По мнению внешнеполитического ведомства Украины, международные наблюдатели провели значительную работу по анализу процесса подготовки украинской стороны к выборам и обеспечения их проведения в соответствии с действующим украинским законодательством и признанными нормами и стандартами в этой сфере.

”В частности, в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ отмечается создание надлежащей законодательной базы для проведения демократических выборов в нашем государстве путем своевременного принятия избирательного законодательства, высоко оценивается функционирование Государственного реестра избирателей, отмечается активный характер предвыборной кампании. Высоко оценено и неуклонное соблюдение принципов многопартийности и состязательности в избирательном процессе. Это является безусловным достижением Украины, которая за относительно короткий в историческом плане период обеспечила свое утверждение как европейская демократическая страна”, - говорится в заявлении.

МИД также отмечает, что наблюдатели ”положительно оценили мирный и спокойный характер проведения голосования”.

”В то же время в отчете указывается на отдельные недостатки, выявленные международными миссиями в ходе мониторинга парламентских выборов в нашей стране. Мы понимаем, что избирательный процесс в Украине, как и в любом другом демократическом государстве, не лишен изъянов и нуждается в дальнейшем усовершенствовании. В этом контексте важными для нас являются конкретные рекомендации, которые содержатся в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ”, - подчеркивается в документе.

МИД обещает, что украинская сторона учтет рекомендации наблюдателей в своей работе по улучшению избирательного законодательства и приведению его в полное соответствие с высшими международными нормами и стандартами. ”В этом процессе мы готовы к продолжению конструктивного и плодотворного взаимодействия с ведущими международными экспертами, в том числе БДИПЧ ОБСЕ”, - отмечается в заявлении.

”В то же время вынуждены констатировать, что некоторые оценки, которые содержатся в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ относительно парламентских выборов в Украине, носят заметную политическую окраску. Рассчитываем, что такой авторитетный международный институт в сфере наблюдения за выборами, каковым является БДИПЧ ОБСЕ, неуклонно будет соблюдать собственные декларируемые беспристрастные и профессиональные подходы к процессу избирательного мониторинга.

Считаясь также с кардинальными разногласиями, которые наблюдались на протяжении последнего времени в оценках разных наблюдательных миссий избирательных процессов как в Украине, так и в других государствах мира, призываем БДИПЧ к более активной роли в продвижении единых стандартов избирательного мониторинга на пространстве ОБСЕ”, - отмечается в заявлении.