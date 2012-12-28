Турчинов не хочет, чтобы партнеры тренировались на Киеве становиться президентами

Об этом сообщил первый заместитель главы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире телеканала ТВi, пишет Украинская правда.

"Я убежден, что планировать действия нужно не только во время выборов в, скажем, областные, городские советы, но и во время, безусловно, выборов мэра Киева и Киевского совета... Я против того, чтобы эти выборы использовать кому-то из наших союзников, как такую площадку стартовую, или какую-то площадку для тренировки, для президентских выборов. Я извиняюсь, Киев - очень серьезно и ответственно. Проблем Киева много", - заявил Турчинов.

"Надо идти на эту должность исключительно для того, чтобы решить проблемы канализации, чтобы не падали на голову вещи, которые просто людей убивают во время того, как они просто идут по улице, есть много проблем социальных и экономических в Киеве. То есть это не может быть тренировочная площадка", - добавил он.

При этом Турчинов заверил, что сам в мэры столицы баллотироваться не будет.

"Нет, я сам не пойду. Я уже имел такую ​​возможность. К сожалению, занял только второе место... Надо идти тому, кто будет жить Киевом, жить ради киевлян. И именно такую ​​кандидатуру мы подбираем", - подытожил он.