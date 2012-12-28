Турчинов уверяет, что на местные выборы оппозиция выставит единых кандидатов

Об этом сообщил первый замглавы партии ”Батькивщина” Александр Турчинов в эфире телеканала ТВi и добавил, что ”Удар” на это уже согласился.

Он рассказал, что состоялась встреча с парламентариями, руководителями партийных областных организаций, в том числе партий ”Свобода” и ”Удар”, на которой было решено, ”чтобы мы все же выставляли единых кандидатов”.

”Вот сейчас будут выборы в Львовской области, Ивано-Франковской области. Будет четко на каждую область только один кандидат. Или это будет ”Свобода”, или это будет ”Батькивщина”, или это будет ”Удар”, - заявил Турчинов.