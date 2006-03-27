Кличко признал победу Черновецкого...

Бывший кандидат на должность мэра столицы Виталий КЛИЧКО признал победу своего конкурента Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на выборах Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИЧКО заявил сегодня на пресс-конференции Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, приехав туда, чтобы, по его словам, “пожать руку тому, кого избрали киевляне”.

Он отметил, что по информации, согласно данным обработки 70% бюллетеней избирателей столицы, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил 30% голосов. В.КЛИЧКО заметил, что на выборах мэра Киева была “жесткая борьба”, но “нужно уметь выигрывать, и нужно уметь проигрывать”.

В то же время он заверил, что выполнит все “обещанные принципы”, потому что хочет, чтобы киевляне получали удовольствие от жизни в столице.

В свою очередь, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напомнил, что уже трижды принимал участие в избирательной кампании, но ни разу у него не было такого достойного оппонента. Он назвал В.КЛИЧКО зрелым политиком, и выразил убеждение, что тот недополучил голоса на этих выборах только потому, что против него использовались “грязные” технологии.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, теперь они вместе будут изменять Киев, потому что еще во время обсуждения своего будущего партнерства договорились, чтобы на этих выборах “никто не проиграл”.

Кроме этого, во время пресс-конференции Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ поступил звонок на мобильный телефон. Извинившись перед присутствующими и сообщив, что ему звонит Президент, кандидат выразил собеседнику благодарность. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: “Я ждал его звонка, потому что люблю его, и никаких у меня проблем с этим нет. Благодарен, что он решил это сделать”. После беседы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что “Президент Украины хочет поздравить меня, и с радостью приму это первое официальное лицо, которое приветствует меня с победой”.

Во время пресс-конференции заместитель руководителя избирательного штаба Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, будущий руководитель его фракции в Киевсовете Олесь ДОВГИЙ объявил данные параллельного подсчета голосов, проведенного блоком Л.Черновецкого. Так, по состоянию на 15.30, по 918 избирательным участкам (всего проголосовало 1 млн. 99 тыс. 618 избирателей) за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отдали свои голоса 32,48% - 357 тыс. 130 киевлян. Второе место, по этим данным занимает, В.КЛИЧКО с 23,17% - 254 тыс. 803 избирателя. Третье место – Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,01% - 231 тыс. 62 избирателя.

В 22.15 штаб Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО планирует объявить результаты параллельного подсчета голосов по выборам мэра по всем участкам Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что он уверен в своей победе.