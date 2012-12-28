Президент Азербайджана помиловал политзаключенных

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте Президента Азербайджана.

Распоряжение подписано на основании рассмотрения обращений о помиловании, адресованных Президенту Азербайджанской Республики рядом осужденных лиц, членами их семей, уполномоченным по правам человека, правозащитными организациями, учитывая личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, их поведение в период отбывания наказания, а также на основании принципов гуманизма.

В распоряжении, вступившем в силу 26 декабря, перечислены фамилии всех 79 заключенных.

Между тем, как сообщают азербайджанские СМИ, в тюрьмах остается еще несколько десятков оппозиционеров.

Азербайджанское правительство продолжает отрицать, что в стране есть политзаключенные.