На Киевщине в ДТП попал народный депутат

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших с участием народного депутата Украины.

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, 27 декабря около 14.00 на 108 км автодороги Киев-Одесса, возле поселка Чупира Белоцерковского района, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero (народный депутат Украины) совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал.

Расследование продолжается.

Вместе с тем издание ”Комсомольская правда в Украине” со ссылкой на собственные источники сообщила, что за рулем автомобиля был депутат Роман Забзалюк.

Он пытался обогнать фуру и зацепил левым колесом снег, который накопился на распределительной полосе, когда расчищали дорогу. Mitsubishi Pagero отбросило вправо, и машина бампером стукнулась о бак фуры. От удара Mitsubishi опрокинулась на крышу, перевернулась через распределительную полосу и снова встала на колеса.

«Несмотря на то, что машина перевернулась, народный депутат не пострадал, - сообщил источник. – Очевидно, его спас ремень безопасности. Ни он, ни водитель фуры претензий друг к другу не имеют. Оба автомобиля продолжили путь».