Мельниченко убежден, что дал полезные показания по делу Пукача

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Мельниченко сказал журналистам после завершения допроса в качестве свидетеля в Печерском районном суде Киева.

«Я убежден, что предоставил полезные показания, которые доказывают, что Пукач совершал преступление не по собственной воле, а по указанию государственных высокопоставленных должностных лиц», - сказал Н.Мельниченко.

По его словам, в частности, в суде на основании данных им показаний было признано, что его аудиозаписи, сделанные в кабинете тогдашнего Президента Леонида Кучмы, являются вещественными доказательствами.

«Если кому-то хочется развалить дело, и не привлечь Кучму, Литвина и других к ответственности, то у них это не выйдет», - заверил Н.Мельниченко.

Он сказал, что в полном объеме и исчерпывающе предоставил ответы на вопросы, которые ему ставила сторона гособвинения и суд.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело об обвинении экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

В конце ноября 2012 года Печерский райсуд начал допрос Н.Мельниченко в качестве свидетеля по делу А.Пукача. В то же время, допрос неоднократно перерывался, в частности, из-за болезни Н.Мельниченко и из-за отсутствия у его адвоката допуска к государственной тайне.

Адвокаты посоветовали Н.Мельниченко не отвечать на вопросы В.Теличенко в судебном заседании, поскольку, по их мнению, эти ответы могут навредить другим уголовным делам, по которым экс-майор уже свидетельствовал.

Сегодня, 13 декабря, суд завершил допрос Н.Мельниченко.