Социологи испытывают Королевскую новым рейтингом
По оценкам экспертов, опрошенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, наименее успешным политиком 2012 была названа Н.Королевская.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве данные опроса экспертов, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 19-25 декабря 2012 года.
В рамках опроса "Год 2012 в оценках экспертов" было опрошено 50 экспертов.
По оценкам экспертов, наименее успешным политиком 2012 года была названа Н.Королевская - 23 упоминания (экспертам предлагалось назвать не более трех фамилий).
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На втором месте среди наименее успешных политиков В.Янукович (20 упоминаний), далее — Н.Азаров (11 упоминаний), С.Тигипко (10 упоминаний), председатель Верховной Рады 6-го созыва Владимир Литвин (9 упоминаний), В.Ющенко (9 упоминаний), А.Яценюк (7 упоминаний), Ю.Тимошенко (5 упоминаний), бывший первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский (4), экс-министр инфраструктуры Борис Колесников (2) и председатель КГГА Александр Попов (также 2 упоминания).
Подавляющее большинство экспертов (40) назвали председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока самым успешным политиком года, 33 эксперта упомянули В.Кличко, 10 - А.Яценюка, 6 - В.Януковича, 4 - Н.Азарова, по 2 эксперта считают самыми успешными политиками председателя ВР 7-го созыва Владимира Рыбака, Ю.Тимошенко, П.Порошенко.