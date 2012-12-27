Социологи испытывают Королевскую новым рейтингом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве данные опроса экспертов, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 19-25 декабря 2012 года.

В рамках опроса "Год 2012 в оценках экспертов" было опрошено 50 экспертов.

По оценкам экспертов, наименее успешным политиком 2012 года была названа Н.Королевская - 23 упоминания (экспертам предлагалось назвать не более трех фамилий).

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На втором месте среди наименее успешных политиков В.Янукович (20 упоминаний), далее — Н.Азаров (11 упоминаний), С.Тигипко (10 упоминаний), председатель Верховной Рады 6-го созыва Владимир Литвин (9 упоминаний), В.Ющенко (9 упоминаний), А.Яценюк (7 упоминаний), Ю.Тимошенко (5 упоминаний), бывший первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский (4), экс-министр инфраструктуры Борис Колесников (2) и председатель КГГА Александр Попов (также 2 упоминания).

Подавляющее большинство экспертов (40) назвали председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока самым успешным политиком года, 33 эксперта упомянули В.Кличко, 10 - А.Яценюка, 6 - В.Януковича, 4 - Н.Азарова, по 2 эксперта считают самыми успешными политиками председателя ВР 7-го созыва Владимира Рыбака, Ю.Тимошенко, П.Порошенко.