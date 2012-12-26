Главное за день: обзор топ-новостей

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Государственный и гарантированный государством долг Украины перевалил за 500 миллиардов гривен

В течение только ноября 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 8 млрд 447 млн ​​684,82 тыс грн.

Кличко: Вы не представляете, что я сделаю с «тушкой» от УДАРа

Лидер партии УДАР Виталий Кличко говорит, что в его парламентской фракции ни один депутат не станет «тушкой». Также политик сделал громкое заявление, что не поддерживает требование партнеров по оппозиции, чтобы все выступления в ВР проходили исключительно на украинском языке. На что в "Батькивщине" заявили, что сожалеют, что Кличко не озвучил этого раньше.

Сегодня исполняется 2 года со дня ареста Луценко - экс-министр обвиняет ГПУ в преступлении

Луценко обвиняет должностных лиц ГПУ в том, что они безосновательно лишили его свободы и нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

DW: Немецкой газеты, которая критикует Тимошенко, - де-факто не существует

Журналистам Немецкой волны не удалось связаться с "Berliner Tageszeitung". В разделе "контакты" телефоны редакции отсутствуют. Ни один из указанных редакцией издания адресов не функционирует.

Украинская сборная по футболу получила нового тренера

Федерация футбола Украины выбрала Михаила Фоменко главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Также ФФУ назначила руководителя для молодежной сборной.

Украина повышает цену транзита нефти для России

Тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличится.

В центре Киева около сотни домов сидят без отопления

На время ликвидации повреждения в теплокамеры теплоснабжение временно приостановлено у 92 потребителей, среди которых 48 жилых домов, 2 детсада, 2 школы и 39 ведомственных домов.

Нацбанк будет постепенно переходить к гибкому валютному курсу

Национальный банк Украины продолжит политику постепенного перехода к гибкому валютному курсу, тем более что это предусмотрено программой сотрудничества с МВФ. Также в НБУ заявили, что у украинцев страх пропал и они стали меньше покупать валюты.

Минкульт потратит 30 миллионов на Новый год и Рождество

По словам заместителя министра культуры, в рамках празднования страной Нового 2013 года и Рождества Христова в городах Киеве, Севастополе и всех регионах Украины предусмотрено проведение более 600 тыс. культурно-художественных мероприятий.