DW: Немецкой газеты, которая критикует Тимошенко, - де-факто не существует

Об этом пишет сайт "Немецкой волны".

Издание провело собственное расследование.

Журналистам не удалось связаться с "Berliner Tageszeitung". В разделе "контакты" телефоны редакции отсутствуют, зато там вывешен длинный список с фамилиями лиц, которые якобы отвечают за различные отделы газеты, и с ними предлагается связаться по электронной почте.

Однако ни один из указанных адресов не функционирует.

Единственный адрес берлинской, как следует из самого названия, газеты, указана почему-то в американском Далласе, а единственный присутствовавший на сайте телефон - в Великобритании. К тому же, этот номер ведет на автоответчик.

"Немецкая волна" пишет, что до 1939-го года в Берлине действительно существовала либеральная газета под таким названием, пока ее не закрыли нацисты. Согласно информации Немецкой базы данных торговых марок, коммерческое название "Berliner Tageszeitung - Berliner Tageblatt" было зарегистрировано в 2006-го году на имя Роземари Опитц. В открытых источниках журналисты издания разыскали Опитц в одном из поселков близ Берлина. Впрочем, телефонный разговор с ней о газете, правами на название которой она обладает, оказался очень коротким. "Я не хочу и не буду с вами говорить", - категорически заявила женщина.

Она не смогла или не захотела объяснить, почему на сайте не указан почтовый адрес редакции и телефонные номера. Опитц только подтвердила, что владеет правами на газетное название.

!Немецкая волна" предполагает, что такое нежелание к общению связано с тем, что в свое время "Berliner Tageszeitung" уже оказывался в центре скандала. Еще в 2008 году немецкий журнал "Spiegel" писал, что на газету за введение читателей в заблуждение подавали в суд два столичных издания "Berliner Zeitung" и "Tageszeitung".

Дело в том, что в названии газеты сначала содержалось лозунг "Впервые, начиная с 1872". Истцы аргументировали свою жалобу тем, что новая "Berliner Tageszeitung" не имеет ничего общего с закрытой нацистами газетой, которая действительно считалась важной институцией в мире публицистики. Поэтому, те, кто стоит за этим проектом, не могут утверждать, что восстановили выход газеты, которая была основана более 130 лет назад.

Суд удовлетворил требование истцов, однако не смог вручить сомнительной газете свое решение, поскольку в исходных данных на веб-странице "Berliner Tageszeitung" содержался некорректный юридический адрес, сообщает "Spiegel".

Нарушение нормы, которая обязывает указывать в исходных данных настоящий адрес, повлекло за собой еще одно судебное решение, пишет далее издание. По данным "Spiegel", тогда в роли главного редактора издания, которое оказалось в центре скандала, выступал Райко Опитц. Сейчас, как указано на странице самой "Berliner Tageszeitung", ее главным редактором является господин С.Роулес. Издание предполагает, что английское имя связано с тем, что теперь на сайте размещен американский адрес фирмы-издателя.

Проведя исследование, "Немецкая волна" утверждает, что Berliner Tageszeitung - издание-фантом, потому что с его редакцией связаться невозможно, оно не имеет ни телефонов, ни факсов, ни работающих электронных адресов.