Минкульт потратит 30 миллионов на Новый год и Рождество

Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра культуры Юрий Богуцкий во время брифинга в Доме правительства, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, по его словам, в рамках празднования страной Нового 2013 года и Рождества Христова в городах Киеве, Севастополе и всех регионах Украины предусмотрено проведение свыше 600 тыс. культурно-художественных мероприятий, на которые будет израсходовано более 30 млн. грн.

«Мероприятия начали проводить с 19 декабря и они продлятся до завершения школьных каникул. В целом в праздновании будут участвовать до 42 тыс. учреждений культуры и искусств, начиная от клубов и вплоть до больших театров. В мероприятиях задействовано около 70 тыс. профессиональных деятелей культуры и около 1 млн. любителей. Всего в Украине будет проведено свыше 600 тыс. мероприятий. Это и концерты, спектакли, новогодние представления по специальным сценариям, на которых мы ожидаем около 15 млн граждан разных категорий. На мероприятия, проводимые непосредственно Министерством культуры (в Киеве и за его пределами), свыше 3 млн. грн выделили министерство, плюс из областных бюджетов – более 30 млн.», - рассказал Ю.Богуцкий.

Он также обратил внимание, что кроме мероприятий, проводимых Минкультуры, есть мероприятия ведомственные, школьные, студенческие, разных организаций и религиозных учреждений. По словам должностного лица, ориентировочную цифру уличных мероприятий определить трудно, равно как и количество участников - более точные данные можно будет назвать только после проведения мероприятий.