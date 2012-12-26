В Нацбанке решили, что у украинцев страх пропал - стали меньше покупать валюты

Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» (№239 от 26 декабря) заявил министр экономического развития и торговли, глава Совета Национального банка Игорь Прасолов.

«Позитивный эффект от введения закона безусловен. На рынок начала регулярно поступать валюта. Этот нормативный акт способствовал и смене настроений у населения. Люди перестали бояться, что валюты в стране мало, и начали меньше ее покупать. Если в октябре выкупили 2,2 млрд долларов, то в ноябре – только 1,5 млрд долларов», - сказал И.Прасолов.

При этом он добавил, что Нацбанк в случае необходимости готов поднять ликвидность на рынке, увеличивая денежное предложение, и остатки на корсчетах банков растут.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.