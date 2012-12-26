ФФУ назначила тренера и для молодежки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФФУ.

Кандидатура С.Ковальца была внесена первым вице-президентом ФФУ Сергеем Стороженко. Также его поддержал новоизбранный главный тренер национальной сборной Михаил Фоменко.

В итоге за С.Ковальца члены Исполкома ФФУ проголосовали единогласно.

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С.Ковальцу 44 года. В качестве игрока он начинал карьеру в клубе ”Подолье-Хмельницкий”, а затем выступал за ”Динамо” (Киев), ”Днепр” (Днепропетровск), ”Твенте” (Нидерланды), «Черноморец», ”Карпаты” (Львов), ”Металлург” (Запорожье), ”Оболонь”, ”Волынь”, ”Борисфен”.

Чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, дважды чемпион Украины (1993 и 1994 годов), обладатель Кубка Украины (1993 г.) - все в составе киевского ”Динамо”.

С.Ковалец также работал тренером ”Борисфена” (2005 г.), ”Металлиста” (Харьков) - 2005-2008 гг., ФК ”Львов” (2008-2009 гг.), ФК ”Александрия” (2009 г.), ФК ”Оболонь” (Киев) - 2010-2011 гг., ”Татран” (Словакия) - 2012 г., ”Металлург” (Запорожье) - 2012 г.