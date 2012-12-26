Нацбанк будет постепенно переходить к гибкому валютному курсу

Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» (№239 от 26 декабря) заявил министр экономического развития и торговли, глава Совета Национального банка Игорь Прасолов.

«Обращаю внимание, что постепенный переход к гибкому формированию валютного курса предусмотрен в программных документах МВФ. Национальный банк твердо придерживается своих обязательств. На протяжении последних трех лет ежедневные отклонения официального курса гривни от рыночного не превышают заявленных в программе stand-by 2%», - сказал И.Прасолов.

Вместе с тем, он дал понять, что быстрого перехода к абсолютно гибкому курсу быть не может, поскольку экономика Украины в значительной степени «долларизирована».

«Кроме того, есть плохие примеры, когда развивающиеся экономики вводили плавающий курс, и это было пагубно для экономики. Такое практиковали Индонезия, Бразилия, Аргентина, когда национальная валюта на протяжении недели обесценивалась на 30%, а уже к следующей – укреплялась на 15-20%. Ничего хорошего это не дает ни экономике, ни рядовым гражданам», - подчеркнул министр.

Напомним, гибкий валютный курс определяется рыночными факторами, действующими на валютном рынке. Гибкий курс часто называют плавающим.

Как сообщал УНИАН, переход на гибкий валютный курс закреплен в перечне условий предоставления Украине финансирования со стороны Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл., одобренной в 2010 году, с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств.