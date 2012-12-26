В «Батькивщине» жалеют, что Кличко раньше молчал о лояльности к русскому языку

Такое мнение Gazeta.ua высказал нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец, комментируя заявление Кличко.

"Почему УДАР занял такую ​​позицию, надо спросить у них, - говорит политик. - Наша позиция принципиальна: есть закон, который предусматривает, что все государственные функции в Украине выполняются на государственном языке. Каждый чиновник, а депутаты являются чиновниками, потому что у каждого из нас первый ранг чиновника, который должен выполнять законодательство ".

Бригинец также сообщил, что в "Батькивщине" готовят проект закона, который должен помешать выступлениям на русском языке в парламенте.

"Этот проект закона делает определенную дифференциацию. Допустим, если чиновник говорит на государственном языке, значит он говорит, как чиновник. Если он говорит не на государственном языке, то он имеет на это полное право, но в этом случае он выступает просто как частное лицо. Тогда на его выступление надо реагировать, как на выступление частного лица. Кто-то, допустим, приехал в Донецк и решил поговорить на русском языке. Это его личное общение ", - пояснил политик.

Что касается позиции УДАРа в языковом вопросе, в "Батькивщине" жалеют, что Кличко раньше не говорил об этом.

"Мы всегда говорили о том, что мы с УДАРом союзники - у нас общие определенные тактические задачи. Но во многих вопросах существуют серьезные различия в подходах "Батькивщины", "Свободы" и УДАРа. Это касается не только языка, но и земли, и импичмента президенту. Именно поэтому, мы всегда говорили, что позиция Кличко в определенных вопросах совпадает с оппозицией, а в других - с позицией власти. Это вполне очевидно. Пока у Кличко будет больше общих точек соприкосновения с оппозицией, он будет в оппозиции. Когда произойдет так, что у него будет больше точек соприкосновения с властью, он будет работать совместно с властью ", - предполагает Бригинец.

По мнению политика, в том, что Кличко публично говорит о своей позиции, есть определенный позитив.

"Это же не то, что они втихаря подголосовывают за власть. Это важно для того, чтобы каждый раз избиратели понимали, какова позиция у той или иной политической силы. Они откровенно говорят о том, что их позиция и позиция Партии регионов совпадает. Жаль, что они не говорили об этом перед выборами, потому что тогда бы у них был совсем другой результат. Люди, которые их поддерживали, зная такую ​​позицию Кличко, проголосовали бы за "Свободу" или за "Батькивщину". Но уже как есть. У каждой партии своя стратегия ", - отметил нардеп