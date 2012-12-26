Кличко: Вы не представляете, что я сделаю с «тушкой» от УДАРа
10:42, 26 декабря 2012Политика
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В парламентской фракции «УДАР» ни один депутат не станет «тушкой».
Виталий Кличко обещает, что у него не будет "тушек"
Такое заверение в эфире телеканала «ТВі» озвучил лидер «УДАРа», нардеп Виталий Кличко.
«Не имею никакого уважения к людям, которые меняют свои взгляды, изменяют избирателям. Я лично формировал команду по трем принципам: готовность работать, профессионализм, нравственность», - заявил Кличко и добавил: «В нашей команде «тушек» не будет», - сообщают Комментарии.
«Если наш человек уйдет из партии, это будет персональная обида. Вы не можете себе представить, что я с ним сделаю ...» ,- добавил лидер «УДАРа».
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