Кличко: Вы не представляете, что я сделаю с «тушкой» от УДАРа

Такое заверение в эфире телеканала «ТВі» озвучил лидер «УДАРа», нардеп Виталий Кличко.

«Не имею никакого уважения к людям, которые меняют свои взгляды, изменяют избирателям. Я лично формировал команду по трем принципам: готовность работать, профессионализм, нравственность», - заявил Кличко и добавил: «В нашей команде «тушек» не будет», - сообщают Комментарии.

«Если наш человек уйдет из партии, это будет персональная обида. Вы не можете себе представить, что я с ним сделаю ...» ,- добавил лидер «УДАРа».