Государственный и гарантированный государством долг перевалил за 500 млрд

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов пишет Gazeta.ua.

В течение ноября 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 8 млрд 447 млн ​​684,82 тыс. грн в целом за счет выпуска ОВГЗ 2012 года в объеме $ 1,25 млрд по ставке 7,8% со сроком обращения 10 лет .

В том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 291 млрд 581 млн 330,58 тыс. грн (58,15% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $ 36 млрд 479 млн 585,97 тыс., государственный и гарантированный государством внутренний долг - 209 млрд 859 млн 313,35 тыс. грн. (41,85%) или $ 26 млрд 255 млн 387,63 тыс.

Государственный долг Украины составлял 406 млрд 114 млн 554,90 тыс. грн (80,99% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 50 млрд $ 808 млн 777 , 05 тыс.

Государственный внешний долг составлял 208 млрд 258 млн 434,48 тыс. грн (41,53% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $ 26 млрд 55 млн 102,53 тыс.

Государственный внутренний долг составил 197млрд 856 млн 120 , 42 тыс.грн. (39,46% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $ 24 млрд 753 млн 674,52 тыс.

Гарантированный государством долг Украины составлял 95 млрд 326 млн 89,03 тыс. грн. (19,01%) или $ 11 млрд 926 млн 196,55 тыс., в том числе: гарантированный внешний долг - 83 млрд 322 млн 896,1 тыс. грн (16,62%) или $ 10 млрд 424 млн 483,44 тыс .; гарантированный внутренний долг - 12 млрд 3 млн 192,93 тыс. грн (2,39%) или $ 1 млрд 501 млн 713,11 тыс.