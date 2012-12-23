Оробец: высокие чины подбирают под себя финансовый рынок

По ее словам, обыск на фирме ее мужа проводился с особой жестокостью с целью политического шантажа.

Об этом она заявила в эфире «5 канала».

По словам народного депутата, высокопоставленные чиновники под себя подбирают финансовый рынок. Такое давление оказывется практически на все компании, которые работают. Здесь в первую очередь речь идет о влиянии на всю отрасль, здесь идет речь о монополизации. Все фирмы, которые последние несколько лет работали на рынке, они все чувствуют такое давление », - отметила Оробец.

«В моем случае эта проблема имеет еще и политическую сторону: с такой жестокостью, с содержанием в заложниках всего коллектива, с применением физической силы. У людей отобрали мобильные телефоны, запретили связываться с кем-либо, включая адвокатов, мой муж чудом мне дозвонился, и я скорее догадалась, что произошло, чем поняла по тем словам которые он успел произнести в трубку, когда у него отбирали телефон. На следующий день снимали побои. Такой жестокости и прицельности не было ни в одной другой компании, где происходили обыски. Были непонятные телефонные звонки и намеки, что один мой шаг навстречу и все это закончится, по крайней мере для компании моего мужа », - заявила представительница оппозиции.