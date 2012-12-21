Путин подарил Азарову орден

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил премьер-министра Украины Николая Азарова орденом Почета за большой вклад в укрепление и развитие российско-украинских отношений.

Текст соответствующего указ Президента РФ от 17 декабря размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Напомним, что 17 декабря Н.Азаров отметил 65-летний юбилей.

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