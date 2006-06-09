Ющенко уволил бывшего председателя СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым уволил генерала армии Украины Леонида ДЕРКАЧА с воинской службы.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, Л.ДЕРКАЧ отправлен в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

Как известно, Л.ДЕРКАЧ с апреля 1998 года до февраля 2001 года был председателем Службы безопасности Украины. До того он был председателем Государственного таможенного комитета Украины, председателем Днепропетровской областной государственной администрации.