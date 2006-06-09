Ющенко уволил бывшего председателя СБУ
19:22, 09 июня 2006Политика
580 0
По состоянию здоровья, с правом носить форму
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым уволил генерала армии Украины Леонида ДЕРКАЧА с воинской службы.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как отмечается в документе, Л.ДЕРКАЧ отправлен в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.
Как известно, Л.ДЕРКАЧ с апреля 1998 года до февраля 2001 года был председателем Службы безопасности Украины. До того он был председателем Государственного таможенного комитета Украины, председателем Днепропетровской областной государственной администрации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter