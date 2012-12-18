Рыбачук: На отмену визита в РФ мог повлиять разговор Януковича с Баррозу

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил учредитель общественной организации «Центр UA», один из инициаторов Общественной кампании «Новый Гражданин» Олег Рыбачук, комментируя перенос запланированного на сегодня визита Президента Украины в Москву для переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил эксперт, в условиях ведения диалога одновременно с Востоком и Западом В.Янукович ведет игру и пытается реанимировать себя в качестве внешнеполитического игрока. О.Рыбачук напомнил, что ранее В.Путин четко заявил, что встреча с В.Януковичем состоится только если для этого появятся обстоятельства. «То есть или вы приезжаете сдаваться, или никто с вами говорить не будет», – добавил он, объясняя позицию Москвы.

С другой стороны, эксперт напомнил, что вчера В.Янукович провел телефонный разговор с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Они договорились, что Саммит Украина-ЕС состоится 25 февраля в Брюсселе. По мнению О.Рыбачука, вполне очевидно, что речь шла не исключительно о дате саммита, а президенты достигли определенных договоренностей, которые и позволили, наконец, определить сроки проведения саммита. Эксперт не исключил, что этот разговор также мог повлиять на перенос сегодняшнего визита В.Януковича в Москву.

Отдельно О.Рыбачук отметил, что руководство России всеми своими действиями, в частности и сверхкатегоричной позицией относительно возможного участия Украины в Таможенном союзе, демонстрирует откровенное пренебрежение к В.Януковичу. По его словам, если у Президента Украины еще есть остатки достоинства, то он не может позволить «слить страну полностью».

Кроме того, отметил эксперт, весомым является фактор бизнес-групп из окружения В.Януковича. По словам О.Рыбачука, есть пример таких участников Таможенного союза, как Беларусь, Казахстан, где местный бизнес оказался под полным контролем российских структур. Украинские олигархи должны понимать, что в случае вступления государства в ТС, они утратят экономический контроль над страной, а вместе с ней и над собственным бизнесом, заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, запланированный на сегодня, 18 декабря, рабочий визит Президента Украины В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины напомнила, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о переносе сроков визита», – отметили в пресс-службе.

13 декабря В.Янукович заявил, что Украина «будет постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза».

Представители оппозиции жестко осудили это заявление В.Януковича. Они и ряд экспертов считают, что присоединение Украины к положениям ТС сделает невозможным подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.