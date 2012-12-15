В Москве количество задержанных на Лубянской площади выросло до 40 человек

«После неоднократных предупреждений полиции о том, что мероприятие является несогласованным, часть граждан подчинилась законным требованиям полицейских. Однако, тех, кто все-таки продолжил противоправные действия, сотрудники органов внутренних дел вынуждены были задержать», - говорится в сообщении пресс-службы полиции Москвы.

На данный момент несанкционированное мероприятие на площади пресечено, серьезных провокаций не допущено. Около 40 человек были доставлены в отделы полиции для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, ранее были задержаны лидеры оппозиционеры Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Ксения Собчак и Илья Яшин.

26 ноября координационный совет российской оппозиции решил 15 декабря провести оппозиционное шествие в Москве. Организаторы планировали 15 декабря провести самую массовую акцию протеста гражданских сил за последнее время. Предполагалось, что кроме Москвы акция протеста может пройти в 50-60 городах России.

13 декабря мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении «Марша свободы» 15 декабря С.Удальцов подчеркнул, что таким образом, марш 15 декабря официально не согласован и организаторы не намерены проводить никаких несанкционированных акций.

«Лично я приду 15 декабря в 15.00 на Лубянскую площадь. Как свободный гражданин России. И никто мне это запретить не может», - заявил С.Удальцов.

Справка УНИАН: Несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ 4 декабря создали движение «За честные выборы», которое координировало деятельность оппозиционеров по организации протестных акций. Позже оппозиция начала проводить оппозиционные антипутинские «Марши миллионов». Подобные акции в Москве проводились 6 мая, 12 июня и 15 сентября. 6 мая, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.