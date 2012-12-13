Избитый оппозиционер о власти: С этими жуликами можно говорить только силой

Народный депутат от «Батьківщини» Олег Медуница, пострадавший сегодня во времястолкновения в Верховной Раде, заявляет, что с представителями власти можно бороться теми же методами, которые те применяют к представителям оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По словам О.Медуницы, несмотря на кровоподтеки, он не собирается обращаться за медицинской помощью. «Били ногами, били руками, но это такое дело. Это не изменит нашего отношения к личному голосованию в парламенте», - сказал он.

Депутат заверил, что оппозиция и в дальнейшем будет блокировать работу ВР, если не будет обеспечено персональное голосование.

«С этими жуликами можно говорить только силой, по их правилам, по их понятиям, только тогда они будут тебя уважать и выполнять закон», - сказал О.Медуница.