“Газель” врезалась в автобусную остановку

Сегодня утром в городе Обухов Киевской области на улице Каштановой водитель автомобиля “Газель” не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку, в результате чего он погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место ДТП оперативно прибыли бойцы Киевского военизированного аварийно-спасательного (горноспасательного) отряда МинЧС и Мобильного спасательного центра МинЧС.

Тело погибшего с помощью специального оборудования было извлечено из деформированной кабины микроавтобуса и передано работникам милиции.