“Газель” врезалась в автобусную остановку
17:54, 27 марта 2006Политика
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Водитель не справился с управлением и погиб
Сегодня утром в городе Обухов Киевской области на улице Каштановой водитель автомобиля “Газель” не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку, в результате чего он погиб.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место ДТП оперативно прибыли бойцы Киевского военизированного аварийно-спасательного (горноспасательного) отряда МинЧС и Мобильного спасательного центра МинЧС.
Тело погибшего с помощью специального оборудования было извлечено из деформированной кабины микроавтобуса и передано работникам милиции.
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