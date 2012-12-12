Янукович на обратном пути из Индии заехал в Баку

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В начале встречи В.Янукович отметил, что специально посетил Баку, поскольку в украинско-азербайджанских отношениях существует много вопросов, требующих обсуждения.

«Азербайджан за последние годы сделал большой шаг в своем развитии. Украина рада таким успехам друзей», - подчеркнул В.Янукович.

Он также отметил, что сегодня отмечается девятая годовщина со дня смерти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В.Янукович подчеркнул, что дружба между Украиной и Азербайджаном, заложена именно Гейдаром Алиевым, будет продолжаться и в дальнейшем.

Президент Азербайджана, в свою очередь, отметил прогресс во всех направлениях развития отношений между странами. Он отметил, что Азербайджан рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с Украиной.

И.Алиев также отметил, что под руководством В.Януковича Украина уверенно движется по пути прогресса. «Украина идет уверенно вперед по пути развития, прогресса. Сегодня есть четкие перспективы развития вашей страны», - сказал Президент Азербайджана.

Встреча В.Януковича со своим азербайджанским коллегой в Баку состоялась на обратном пути Президента Украины по завершению Государственного визита в Республику Индия.