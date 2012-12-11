В Киеве со снегом борются уже и военные

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны, в частности, к ликвидации последствий ненастья привлечено более 1500 военнослужащих столичного гарнизона, а также около 20 единиц военной техники, в том числе полковые землеройные машины ПЗМ-2.

Во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майором Виктором Безпальчуком создана группа по взаимодействию органов военного управления с Киевской городской государственной администрацией.

Личный состав, который привлечен к ликвидации последствий ненастья, обеспечен сухим пайком, теплой формой одежды, а также средствами для уборки снега, отметили в Минобороны.

В целом, по данным Минобороны, 11 декабря в соответствии с обращениями, которые поступили от руководителей органов местной власти к командирам воинских частей и соединений ВС Украины по месту дислокации, личный состав Вооруженных сил Украины приступил к ликвидации последствий ненастья во многих городах Украины.