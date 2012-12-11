Ефремов дальше будет руководить фракцией ПР
15:47, 11 декабря 2012Политика
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Лидером фракции Партии регионов снова избран Александр Ефремов.
Ефремов и дальше будет руководить фракцией
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам избранный народный депутат от ПР Владимир Олейник. (А.Ефремов также возглавлял фракцию Партии регионов в Верховной Раде 6 созыва – УНИАН).
В то же время В.Олейник отметил, что пока фракция не определялась с заместителями председателя фракции.
Он также сказал, что не исключено, что во фракции будут созданы группы, в состав которых будут входить где-то по 35 народных депутатов.
Вместе с тем, В.Олейник не смог сказать, сколько сейчас во фракции ПР насчитывается народных депутатов. По его словам, несколько дней назад было 223 народных депутата.
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