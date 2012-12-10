Эштон надеется на подписание соглашения с Украиной в ноябре

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Совета иностранных дел ЕС.

"Я надеюсь, что мы можем быть действительно очень связаны с Украиной, и сможем подписать соглашение", - сказала она.

Верховный представитель ЕС отметила, что новое соглашение будет полезным, как для граждан ЕС, так и для граждан Украины.

"Я очень надеюсь, что мы сможем сделать это", - подчеркнула она.

К.Эштон также выразила убеждение в том, что выводы относительно ситуации в Украине, одобренные Советом иностранных дел на заседании сегодня, были очень четкими относительно намерений движения к подписанию соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства".

Отвечая на вопрос о том, почему в выводах нет фамилий лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, К.Эштон отметила, что Совет ЕС таким образом, хотел привлечь внимание не столько к конкретным случаям, сколько к проблемам, которые существуют в судебной системе Украины в целом.

Как сообщал УНИАН, в одобренных сегодня выводах относительно ситуации в Украине Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в ноября 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжение судебной реформы, осуществление конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшение ситуации в сфере управления государственными финансами.