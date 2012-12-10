ЕС хочет услышать от Украины, что решения ЕСПЧ по лидерам оппозиции выполняются

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат.

"Мы знаем, что Украина имеет обязательства выполнять решения Европейского суда по правам человека, как член Совета Европы, однако было бы хорошо, если бы это обязательство было еще раз подтверждено публично", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что осуществление шагов для преодоления проблем, вызванных избирательным политически мотивированным правосудием в Украине, является одним из требований одобренных сегодня Советом иностранных дел ЕС выводов относительно Украины.

Как сообщал УНИАН, в своих выводах Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности заключить соглашение об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в ноября 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжение судебной реформы, осуществление конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшение ситуации в сфере управления государственными финансами.