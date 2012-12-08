Азаров обиделся на ученых за пикет

Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай Азаров заявил в пятницу вечером в эфире программы Шустер live.

«У нас неплохая наука, и когда позавчера к зданию Кабинета министров пришло десять пикетувальников с плакатами "Азаров не уничтожай науку!", ну мне обидно было это слышать. Я сам отдал 25 лет науке. Мы науку поддерживали и будем поддерживать, но мы им говорим: «Друзья мои, нельзя просто сидеть в институтах и получать зарплату. У нас 750 таких институтов, друзья мои. Вы должны давать отдачу, вы должны создавать новые технологии, новые приборы, новые технические средства. И вот под это мы вам деньги дадим в необходимом для вас объеме. А просто на проедание, ну вот такой я жесткий человек, на проедание – нет», - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он высказал надежду, что все спорные вопросы с учеными будут решены.

Также Н.Азаров подчеркнул, что развитие науки является одним из приоритетов развития экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря ученые пикетировали Кабинет министров и Верховную Раду с требованием увеличить в проекте государственного бюджета на 2013 год расходы на науку до 3,2 млрд грн.