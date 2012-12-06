Более 100 ученых пришли с пикетом под Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, всего в акции, организованной профсоюзом Национальной академии наук, участвует более ста научных работников.

Участники акции разместили на заборе возле здания парламента плакат «Без науки нет будущего Украины». В акции принимают участие как молодежь, так и пожилые люди.