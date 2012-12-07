В Киеве 8-летний мальчик провалился в яму с горячей водой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепровского района Киева, несчастный случай произошел сегодня около 8часов утра на ул. Алма-Атинской, 89-А.

«Мальчик шел в школу и попал в провал асфальта с горячей водой», - говорится в сообщении.

Ребенок получил ожоги правой ноги и обеих рук (предварительный диагноз 2-3-й степени). Мальчик прооперирован, он находится в ожоговом центре Киевской городской клинической больницы №2.

В связи с этим прокуратура Днепровского района Киева поручила райуправлению милиции провести досудебное расследование уголовного производства по факту травмирования ребенка.

Во время досудебного расследования райуправление милиции обязано выяснить все обстоятельства травмирования ребенка и установить виновных должностных лиц, служебная небрежность которых привела к тяжелым последствиям.

Кроме этого, прокуратурой Днепровского района Киева уже дано поручение столичным инспекциям Госгорпромнадзора и Госэнергонадзора, а также Днепровской РГА и ПАО «Киевэнерго» провести проверку и дать заключение о причине повреждения участка теплотрассы и травмирования ребенка.