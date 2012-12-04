В ЕС объяснили, кому поможет биометрический паспорт

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь комиссара по вопросам внутренних дел Микеле Черконе.

«На сегодняшний день у ЕС нет планов ограничивать въезд в ЕС только владельцами биометрических паспортов», - сказал он.

Отвечая по просьбе прокомментировать заявление украинского депутата Василия Грицака, М.Черконе отметил, что упоминания о биометрических паспортах содержатся на сегодняшний день только в двух двусторонних документах: соглашении о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз, а также в Плане действий по либерализации визового режима.

Первый предусматривает отмену виз для владельцев служебных биометрических паспортов.

«Позвольте мне четко подчеркнуть, что это требование будет применяться только к этой достаточно ограниченной категории. Все другие категории смогут въезжать без биометрических паспортов, то есть будут применяться такие же правила, как и сегодня, нет необходимости в биометрических паспортах», - сказал представитель Еврокомиссии.

Соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС вступит в силу после завершения всех процедур, касающихся ее ратификации.

М.Черконе также добавил, что План по либерализации виз между ЕС и Украиной предусматривает возможность отмены виз для краткосрочных путешествий для украинцев, которые будут иметь биометрических паспорта.

Вместе с тем, он отметил, что на сегодняшний день сложно говорить о том, когда этот план будет выполнен.

«Мы не можем указать, когда будет введен безвизовый режим. Цель ЕС — чтобы он был введен должным образом. Сейчас Украина еще имеет значительные пробелы в завершении первой фазы Плана действий по либерализацию виз”, - сказал М.Черконе.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября автор закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», народный депутат от Партии регионов В.Грицак заявил, что с 1 июня 2013 года украинцев могут не пустить в страны ЕС без биометрических паспортов.

Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.

19 ноября Президент Украины Виктор Янукович вернул данный закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября ВР приняла закон о биометрических паспортах в новой редакции с предложениями Президента.

Законом, в частности, предусматривается введение электронных паспортов - документов с электронным носителем биометрической информации для выезда за границу в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ІCАО). Законом предлагается установить, что паспорт гражданина Украины изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель информации, причем выдается он не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.

В электронный паспорт вносится: название государства, название документа, фамилия и имя лица, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в реестре, номер документа, дата истечения срока действия документа, дата выдачи документа, название уполномоченного органа, выдавшего документ, место рождения, фотография и подпись лица.

В паспорт по письменному заявлению могут быть внесены данные родителей или опекунов лица. 29 ноября Президент Украины подписал Закон №5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».