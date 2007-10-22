ВАСУ не сменил гнев на милость

Высший административный суд Украины не удовлетворил ходатайство представителей блока “Наша Украина – Народная Самооборона”, которые просили отменить запрет на официальное объявление результатов досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда, в частности, отмечается, что в случае удовлетворения ходатайства, не возможно будет защитить права и интересы истцов.

Как сообщал УНИАН, представители блока “Наша Украина – Народная Самооборона” обратились с ходатайством в Высший административный суд Украины отменить запрет на официальное объявление результатов досрочных парламентских выборов в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр».

По мнению блока, рассмотрение иска пяти политических партий к ЦИК не может повлиять на результаты выборов, даже в случае признания противоправными действия ЦИК, протокол о результатах выборов не может быть отменен.