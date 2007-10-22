НАТО ждет от Украины официальной заявки о членстве

НАТО рассмотрит вопрос относительно присоединения Украины к плану действий о членстве в альянсе только после поступления официальной заявки.

Об этом сегодня сказал на совместной пресс-конференции по итогам заседания Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы руководитель отдела департамента международного секретариата НАТО по вопросам политики безопасности и планирования Георгиос КАТСИРДАКИС.

«Прежде всего мы должны услышать это (желание присоединиться к ПДЧ) официально на уровне совета НАТО, а затем альянс должен вынести решение как всегда консенсусом», - сказал Г.КАТСИРДАКИС.

«Мы примем решение тогда, когда поступит официальное ходатайство», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, выступая на заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы, призывал страны Европы поддержать стремление Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

«Я призываю всех европейских партнеров Украины способствовать и поддержать наше намерение присоединиться к Плану действий относительно членства в Североатлантическом блоке», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил надежду, что эта позиция будет поддержана на саммите Альянса в Бухаресте, который запланирован на апрель следующего года. Президент подчеркнул, что Украина подтверждает и четко фиксирует свой курс на членство в Европейском Союзе и НАТО.