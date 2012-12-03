Эксперт: Янукович подводит черту своих обязательств перед «донецкими»

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил политолог Тарас Березовец.

«Янукович отправил в отставку весь состав Кабмина намеренно. Таким образом, он подвел черту под всеми обязательствами перед «старыми донецкими», Ахметовым, Фирташем. Теперь он заводит новую команду и с чистого листа начинает формирование нового состава Кабинета министров. А следующий состав Кабмина – это избирательный штаб кампании 2015 года. Янукович начинает эту кампанию уже сейчас», - отметил Т.Березовец.

При этом он подчеркнул, что в Кабмин, вероятнее всего, вернутся премьер Николай Азаров, а также министры образования и науки Дмитрий Табачник и инфраструктуры Борис Колесников.

«Николай Азаров свой пост сохранит, как минимум в течение нескольких месяцев, а то и года. Ему нет альтернативы. Вернутся в Кабмин Дмитрий Табачник и Борис Колесников. Все остальные уйдут работать в парламент», - уверен эксперт.

При этом, отвечая на вопрос, могут ли нынешний глава НБУ Сергей Арбузов или секретарь СНБО Андрей Клюев возглавить правительство, политолог сказал: «Виктор Янукович не будет назначать Сергея Арбузова, дабы не повторять опыт Сергея Кириенко, бывшего премьер-министра России, при котором случился дефолт 1998 года. В Украине вероятность негативного сценария развития экономики в 2013 году очень высока. А кроме того, парламентское большинство не поддержит представителя так называемой «молодой команды», - уверен Т.Березовец. «Что же касается Андрея Клюева, то сейчас рассматриваются три варианта его назначения – на должность премьер-министра, первого вице-премьер-министра или главы Администрации Президента», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович 3 декабря подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины».

Как указывается в документе, «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины, постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, следствием которой является отставка всего состава Кабинета министров Украины».